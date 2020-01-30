AFAD'dan deprem yardımları açıklaması

AFAD, CHP Milletvekili Engin Altay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, ‘Acun Ilıcalı'nın Elazığ ve Malatya'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından TV8 ekranlarında topladığı ve AFAD'a bağışladığı 73 milyon TL'nin, 2 gün sonra AFAD tarafından tüm bağışların 71 milyon TL olarak duyurulduğunu ve sadece 2 günde 2 milyonluk bir kaybın olduğu' ifadeleri hakkında açıklamada bulundu.

“Bu miktar güncel olarak 82 milyon 801 bin 235 TL'dir”

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı olarak, Sayın Engin Altay'ın gerçekle bağdaşmayan talihsiz açıklamasından dolayı aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur” denilen açıklamada, “Sayın Acun Ilıcalı, Elazığ depreminin ardından TV8 ekranlarında halkımızın yardım severliliğinin, yüce gönüllülüğünün bir kez daha tüm dünyaya sergilendiği bir yayına imza atmıştır.

Yayından bir gün sonra da Sayın Ilıcalı, programdan ne kadar bağış toplandığını kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştır. Söz konusu paylaşımında SMS karşılığı 22 milyon 553 bin 590 TL, havale ile 18 milyon 777 bin 281 TL, telefonla taahhüt etmek yoluyla da 31 milyon 801 bin 753 TL olmak üzere toplam 73 milyon 132 bin 624 TL yardım toplandığını duyurmuştur. Telefonla taahhüt edilen 31 milyon 801 bin 281 TL'lik bağışın vatandaşlarımız tarafından banka hesaplarımıza havale edilme işlemleri peyderpey devam etmektedir. Yani taahhütlerin tamamı henüz hesaplarımıza ulaşmamıştır. Ayrıca Başkanlığımızca kamuoyuna paylaşılan yardım miktarları TV8 programından elde edilen rakamları da kapsayacak şekilde toplanan tüm bağış miktarını göstermektedir. Ve bu miktar da güncel olarak 82 milyon 801 bin 235 TL'dir” ifadeleri kullanıldı.

“AFAD bu süreci şeffaf bir şekilde yürütüyor”

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı olarak bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, “Vatandaşlarımızın Elazığ ve Malatyalı depremzedelerimiz için gönderdiği her kuruşun hesabının sorumluluğuyla an be an nakdi yardım miktarını, gerek basın yayın kuruluşlarımıza yaptığımız bilgilendirmelerle gerekse sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyu ile paylaşıyoruz. Söz konusu bilgilendirmelerimizde SMS yoluyla ya da banka hesaplarımız üzerinden yatırılan net bağış miktarını belirtiyoruz.

Hal böyle iken, henüz hesaplara ulaşmamış bağış miktarı üzerinden sadece 2 günde 2 milyonluk kayıp varmış gibi bir algı oluşturmak, ortak acı etrafında birbirine kenetlenmiş vatandaşlarımızı yaralarken, gece gündüz demeden afetzedelerimizin yanında olan çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır.

Bahse konu milletvekilinin bu yanlış anlaşılmayı düzelteceğini umuyor, tüm halkımıza, afetzedelerimize gösterdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz” denildi.

Muhammet Mücahit Dereli