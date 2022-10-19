AFAD'dan nefes kesen deprem tatbikatı

Eskişehir'de 21 Ekim'e kadar sürecek olan 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde düzenlenen yüz yüze ve çevrimiçi toplantılarla başladı. Açılış konuşmalarının ardından AFAD koordinesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosuna göre merkezi Tepebaşı ilçesi olan 5.2 şiddetindeki depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Müdahale Planı doğrultusunda ekiplerin olumsuzluklara müdahale kabiliyeti test edildi. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta; yaklaşık 400 personel, 54 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, 69 araç, 1 helikopter ve 70 AFAD gönüllüsü yer aldı.

Tatbikat çerçevesinde meydana gelen deprem nedeniyle sirenlerin çalmasının ardından, kampüsteki binalarda bulunan öğrenciler acil durum toplanma alanlarına gitti. İl Afet Müdahale Planı'na göre kampüste belirlenen bölgeye arındırma alanları ve çadırkent kuruldu. Senaryoya göre, yangın çıkan binalarda mahsur kalan afetzedeler, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Enkaz altında kalan afetzedeler ise arama kurtarma ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

Tatbikat, İki Eylül Kampüsü'ndeki spor salonunda kurulan Eskişehir Alternatif AFAD Merkezi'nden yönetildi. Vali Erol Ayyıldız ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkezdeki masa başı uygulamasında AFAD İl Müdürü Recep Bayar'dan bilgi aldı. Bilgilendirmenin ardından merkezden ayrılan Vali Ayyıldız ve AFAD Başkanı Sezer, tatbikat sahasında incelemelerde bulundu.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot



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