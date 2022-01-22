AFAD'dan ülke genelindeki olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ülke genelini son 72 saattir etkileyen ve 21 Ocak'tan itibaren artması beklenen kar yağışları nedeniyle 7/24 esasıyla çalışmaya başlamıştır. Yağış artışı beklenen meteorolojik tahminler doğrultusunda risk ve zarar azaltacak biçimde harekete geçen merkezde, şu anda 13 çalışma grubu görev yapmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki ilgili çalışma gruplarında, 62 bin 262 personel ile 20 bin 451 araç, makine ve teçhizat yer almaktadır. Gereksinim halinde diğer çalışma gruplarını da faaliyete geçirecek merkez, 21 Ocak 14.00'te, 7/24 esasına göre görevine başlamıştır. Ülkemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 ilimizdeki çalışma grupları, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre faaliyete geçmiştir. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri de 7/24 çalışma esasına geçirilmiştir. Kalan 29 il ise teyakkuz halinde bekletilmektedir. Türk Kızılay bünyesinde bulunan 9 bölge, 3 yerel afet müdahale merkezi teyakkuza geçirilmiş, nöbetçi ekipler hazırlanarak görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir” denildi.

İllerin son durumu

Açıklamada illerin son durumuyla ilgili olarak da şunlar kaydedildi:

“Mardin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 950 vatandaş güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapılmıştır.

Kırşehir: Kırşehir - Ankara karayolunda şiddetli rüzgâr sonucu bir yüksek gerilim direği kara yoluna devrilmiş olup herhangi bir yaralanma ve can kaybına neden olmamıştır. Kısa süren çalışma sonrası yol trafiğe açılmıştır.

Batman: AFAD ve Kızılay tarafından yurtlara alınan 210 vatandaşımızın akşam yemekleri ve sabah kahvaltıları karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan 400 kişi güvenli alanlara alınmıştır.

Kilis: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 150 kişi güvenli alanlara alınmıştır.

Mersin: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 12 vatandaşımız güvenli bölgeye alınarak kumanya dağıtımı yapılmıştır.

Bingöl: Olumsuz hava koşullarından etkilenen 480 vatandaşımız güvenli bölgeye alınmış, 260 kumanya dağıtımı yapılmış, 75 vatandaşımız geçici konaklaması sağlanmış ve 12 araca 500 litre yakıt desteği verilmiştir.”

Hidayet Türkyılmaz