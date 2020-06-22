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Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında

Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında
Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında

Bursa'da sel felaketinin yaşandığı Kestel ilçesinde binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Meyve bahçelerinde sel suları ağaçların boyunu aşarken, ekili sebzelerin tamamı sel suları altında kaldı.

Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında - Tıkla İzle

Dün akşam saatlerinde başlayan 5 kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de kaybolmasına sebep olan sel felaketi önüne ne kattıysa sürükledi. 130 haneli Dudaklı köyünde tüm ev ve işyerleri selden etkilenirken, onlarca araç da sürüklendi.

Dudaklı Köyü'nün tarım arazileri selden en çok etkilenen alanlar oldu. Şeftali, armut, ayva ve elma bahçelerini sel suları bastı. Her türlü sebzenin yetiştiği verimli tarım alanlarındaki afet görüntüleri ise havadan görüntülendi.

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