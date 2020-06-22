Afet bölgesinde binlerce dönüm tarım arazisi sular altında

Dün akşam saatlerinde başlayan 5 kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin de kaybolmasına sebep olan sel felaketi önüne ne kattıysa sürükledi. 130 haneli Dudaklı köyünde tüm ev ve işyerleri selden etkilenirken, onlarca araç da sürüklendi.

Dudaklı Köyü'nün tarım arazileri selden en çok etkilenen alanlar oldu. Şeftali, armut, ayva ve elma bahçelerini sel suları bastı. Her türlü sebzenin yetiştiği verimli tarım alanlarındaki afet görüntüleri ise havadan görüntülendi.

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Fatih Çapkın - Gökay Başdan - Hakan Gönül

