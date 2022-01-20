Afet bölgesinde görev alan İHA muhabirlerine teşekkür belgesi

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev alan İhlas Haber Ajansı Kastamonu Bölge Müdürlüğünde görevli muhabirlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı teşekkür belgesi verildi. Kastamonu Valiliğinde gerçekleşen törende, teşekkür belgeleri muhabirlere takdim edildi.

Tören öncesinde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, afet bölgesinde basın mensubunun bakanından, valisinden, işçisinden, genel müdüründen, hiç kimseden farkı olmadığına dikkat çekerek, “Hepimiz, ayağımızda çizme; yağmur yağıyorsa yağmurluğumuzu giydik ve sahadaydık. Hayatın hızlı bir şekilde normalleşmesi adına hepimiz yoğun bir çalışma sarf ettik. Sizler de bu süreçte, bazılarınız gazetecilik mesleğinin dışına da taşıdı. Oradaki yükün altından tuttunuz, malzemenin taşınmasına yardımcı oldunuz, yeri geldi 1-2 kürek de siz attınız, cenaze namazı kıldınız. Sizler de insanı vazifelerinizle birlikte gazetecilik faaliyetleri bakımından da uyumlu bir süreç yaşandı. Öyle bir afet vardı ki; burada bir panik havası vermek adına, devletimiz bütün imkanlarıyla, milletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuştu. Eksiklik, aksaklık sayılabilecek şeyler mutlaka vardı ama çok çok azdı. Böylesine bir afet karşısında yapılabilecek olan her şeyi yaptık” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu

