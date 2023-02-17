Afet bölgesinde her gün 8 bin kişilik yemek

Büyük afetin ilk dakikalarında arama kurtarma ekiplerini Adıyaman'a kanalize eden ve 10 günde çok sayıda vatandaşın kurtulmasına vesile olan Arnavutköy belediyesi kurtarma timi ARKUR İstanbul'a döndü. Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarının ardından Hatay Kırıkhan'a konuşlanan Arnavutköy Belediyesi ekipleri, burada günlük 8 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek verirken her sabah 3 bin kişilik de sıcak çorba ikram ediyor.

Bunun yanında 16 çöp kamyonu ve salgın riskine karşı ilaçlama ekipleri de götürülürken, belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı da ekibiyle birlikte adet bölgesinde yapılan çalışmaları organize ediyor. Başkan Baltacı yaptığı açıklamada, “Büyük afetin ilk anından itibaren teyakkuzdayız. Gerek kurtarma ekiplerimiz, gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaçları için üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Belediye olarak kuracağımız İki büyük çadır kentin zemin çalışmalarını da bitirmek üzereyiz. En kıza zamanda vatandaşlarımıza temin edeceğiz” dedi.

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