'Afet durumlarında, çölyak hastaları için glütensiz beslenme olanağı sağlanmalı'

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafından 9 Mayıs 2023 Dünya Çölyak Günü'nde “Çölyak İkinci Bir Afet Olmasın” sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde çölyak hastalığının ne olduğu, çölyaklı bireylerin beslenme şekli, doğal afetlerde çölyaklı bireylerin ihtiyaçlarının koordine edilmesi, bu konuda başta devlet kurumları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının proaktif olarak nasıl hareket etmesi gerektiğine dair konular tartışıldı. Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, afet durumlarında çölyak hastaları için glütensiz beslenme olanağı sağlanması gerektiğini belirtti.

Proje çerçevesinde çevrimiçi gerçekleştirilen bilgilendirme ve farkındalık webinarı, özellikle 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen büyük deprem sonucuyla, çok büyük zorluklar yaşamış olan çölyak hastalarının mağduriyetleri ve onlara destek sağlamak üzere yapılabilecek çalışmalar çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emel Tozlu Öztay koordinatörlüğünde ilerletilen organizasyonda, çölyak hastalığının sindirim kaynaklı bir hastalık olduğu ve çölyaklı bireylerin glüten hassasiyetinin ölümle sonuçlanabilecek bir durum olduğunun altı çizildi. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak başta Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin olmak üzere gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek tüm projelerin desteklendiği iletildi.

“Çölyak hastaları glüten tükettiklerinde ölümle karşı karşıya kalabiliyor”

Proje çerçevesinde, davetli konuşmacı olarak Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve İGÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halime Pulat Demir'in yer aldığı organizasyonda öğrenci katılımı ve ilgisi yoğun oldu. Mehmet Tanrıseven yaptığı konuşmada “Bugün rakamlara göre her üç kişiden biri glüten intoleransı nedeniyle çölyak hastası olma riski taşıyor. Bu, afet durumlarında her üç kişiden birinin çölyak ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Çölyak hastaları glüten tükettiklerinde ölümle karşı karşıya kalabiliyor. Bunun için başta devlet kurumları olmak üzere, tüm sivil toplum kuruluşlarının afet yönetim planlarının içine glütensiz beslenme yapısını dâhil etmeleri şart. Afet durumlarında, çölyak hastaları için glütensiz beslenme olanağı sağlanmalı” dedi.

“Atıştırmalıklar bile çok pahalı”

Halim Şivecan, çölyaklı bireylerin beslenme ihtiyaçları konusunda maddi açıdan zorluk yaşadıklarını, en ufak atıştırmalıkların bile çok pahalı olduğu belirtirken, çölyaklı bireylerin sosyal hayatlarının çok kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Şivecan, “Bugün en basitinden çölyak hastası bir çocuğun doğum günü kutlamasını yapması, bir üniversite öğrencisinin okul kantininde arkadaşları ile bir şeyler yemesi bile çok zor hatta hayatında hiç çikolata yememiş, yiyememiş çocuklarla karşılaşıyoruz. Devlet politikalarının bu durumlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gerekli” şeklinde belirtti.

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