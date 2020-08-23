Afete yardıma giderlerken sele kapıldılar

İlçenin Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıkan 5'i Jandarma Uzman Çavuş biri iş makinesi operatörü 6 kişi Karaahmetli köyünde menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu.

Yapılan aramalar sonunda askeri aracın içerisinde bir Jandarma Uzman Çavuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 4 Jandarma Uzman Çavuş ve bir iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarını çok sayıda askeri personelin yanı sıra AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk



