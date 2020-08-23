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Afete yardıma giderlerken sele kapıldılar

Afete yardıma giderlerken sele kapıldılar
Afete yardıma giderlerken sele kapıldılar

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolan 5’i Jandarma Uzman Çavuş biri iş makinesi operatörünün yaşanan afete yardıma gittikleri öğrenildi.

İlçenin Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıkan 5'i Jandarma Uzman Çavuş biri iş makinesi operatörü 6 kişi Karaahmetli köyünde menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldu.

Yapılan aramalar sonunda askeri aracın içerisinde bir Jandarma Uzman Çavuş'un cansız bedenine ulaşılırken, 4 Jandarma Uzman Çavuş ve bir iş makinesi operatörünü arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarını çok sayıda askeri personelin yanı sıra AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri katılıyor.

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk

 

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