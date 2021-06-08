Afetlerde görev alacak altın burunlu köpekler Sakarya'da seçilecek

Gelişmiş koku alma yetenekleri sayesinde heyelan, deprem ve sel gibi olası afet durumlarında ekiplerin adeta gözü kulağı olan ve henüz 6 aylıkken birbirinden zorlu 2 yıllık eğitim sürecinden geçirilen K9 arama kurtarma köpekleri, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünde yapılacak sınavalar ile sertifikalarını almaya hak kazanacak. 2021-2022 yıllarında yapılacak olan ‘Köpekli Arama Timleri' sınavları, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu Başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecek. İlk komisyon toplantısı ise dün Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğüne gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara AFAD İl Müdürlüğü, Samsun AFAD İl Müdürlüğü, İstanbul AFAD İl Müdürlüğü, Afyon AFAD İl Müdürlüğü, Bursa AFAD İl Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden katılan komisyon üyeleri katıldı.

Üç gün sürecek olan toplantıda sınav süreci ile ilgi kararlar, süreçle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceğiyle ilgili konuları içeriyor. Ekim ayı içerisinde yapılması planlanan ulusal köpekli arama timleri sınavı sonucunda sınavda başarı sağlayan köpek ve eğitmenlerine sertifika verilerek olası afet ve acil durumlarda sahada görev alabilmelerine olanak sağlayacak. Bu sınavların temel amacı olası afetlerde, tüm arama köpeklerinin aynı standartlarda ve aynı verimlilikte çalışabileceğini belgelemek, bu alanda uluslararası kabul edilmiş standartlarda kapasiteye ulaşmak. Yılda en az 1 defa yapılması planlanan sınav sonucunda başarılı olan köpek ve eğitmenlerine Valilik Başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından sertifika verilecek olup, bu sertifikalar ise ülke genelinde geçerli olacak.

Burak Can Tokyürek

