Afetlerde ve acil durumlarda haberleşmenin tek yolu ‘telsiz'

Depremlerde ve diğer afetlerde telekomünikasyon sistemlerinin çökebildiğini ya da zayıflayabildiğini ifade eden Kayseri Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Yavuz Altıntop, bu gibi durumlarda haberleşmenin kesilmeyeceği tek iletişim aracının telsiz olduğunu söyledi. Altıntop, “Afetlerin olmazsa olmazları telsizlerimizdir. Kayseri Amatör Telsizciler Dernek Başkanı olarak, telsiz öğrenmek isteyen ve belge almak isteyen vatandaşlarımıza uluslararası düzeyde eğitim veriyoruz. Depremlerde haberleşme sistemleri çökebiliyor. Ancak kesinlikle telsiz sistemlerinde çökme olmadığından dolayı biz insanları amatör telsizciliğe yönlendiriyoruz. Burada amaç, afetlerde ve acil durumlarda çalışan kurum ve kuruluşlara haber desteği vermek.

Depremin meydana geldiği bölgedeki yıkıntı, yaralı ve can kaybını bildirmek amacıyla bu insanlar çalışmaktalar. Amatör telsizcilerin aldıkları lisanslar 193 ülkede geçerlidir. Bu lisanslarla da sadece deprem zamanında değil, diğer ülkelerle konuşarak, telsiz konusunda Türkiye olarak, ‘biz de varız' diyorlar. Düzce depreminde de görüldüğü gibi telekomünikasyon zayıfladı. Ancak haberleşme sistemleri kesinlikle çökmedi. Çünkü telsizlerin çökme gibi bir durumu yok ve alternatifi de yok. Mandala bastığınızda ‘imdat' çağrısı yapacak her türlü telsizi de amatör telsizciler kullanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Röle olmasa dahi 10 kilometreye kadar amatör telsizcilerin haberleşebildiğini dile getiren Yavuz Altıntop, "Telekomünikasyon sistemi çöktüğünde en az 5 mil görüşebilecek telsiz sistemlerimizde şehrimizde şu anda kurulu. Türkiye'de ki diğer amatör telsizcilerinde elinde bu sistem mevcuttur. Telekomünikasyon çöktüğünde ‘burada deprem var' diyecek telsiz sistemlerimiz var" dedi.

Mükremin Kaya

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