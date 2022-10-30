Afgan göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın düzensiz göçle mücadelesi aralıksız devam ediyor. 2022 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye yasadışı yollarla giren 97 bin 448 göçmen sınır dışı edilirken, 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha bu sabah İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi. Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nden havalimanına getirilen göçmenler, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi. 10 aylık dönemde ise Afganistan'a düzenlenen 213 charter seferi ile 40 bin 510 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 992 olmak üzere toplam 55 bin 502 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Düzensiz göçle mücadelede 2022 yılının 10 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 97 bin 448'e ulaşırken, 2021 yılının 10 aylık dönemine kıyasla sınır dışı sayısı yüzde 149 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 206, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 28 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 180 arttı. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 422 bin 957 oldu. Çalışmalar sayesinde Avrupa ortalamasının üzerinde geri göndermeler gerçekleşirken, Türkiye'nin sınır dışı başarı oranı yüzde 69 oldu. Avrupa'da ise bu rakam yüzde 10'ları buldu.



Tuncer Cengiz - Armağan Yılmaz - Hacer İnci



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