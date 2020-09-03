İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afgan hükümeti 400 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

Afgan hükümeti 400 Taliban mahkumunu serbest bıraktı
Afgan hükümeti 400 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

Afganistan hükümeti, 400 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını ve Taliban’ın esir tuttuğu Afgan komandoları da teslim aldıklarını açıkladı.

Afganistan hükümeti, Taliban mensuplarını bırakmaya devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kalan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakıldığı duyuruldu. Taliban'ın esir tuttuğu Afgan komandolar da hükümet yetkilileri tarafından teslim alındı.

Taliban'la yüz yüze müzakerenin derhal başlamasının beklediğini açıklayan Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal, “Afganistan hükümeti birkaç mahkum dışında kalan 400 Taliban üyesini serbest bıraktı. Birkaç mahkumla ilgili bizim ortaklarımızın çekinceleri vardır” dedi. Faisal, Fransa, Avustralya ve ABD askerlerini öldüren mahkumların serbest bırakılması için diplomatik çabaların devam ettiğini söyledi.
İsmini açıklamayan Afgan bir yetkili ise, İHA'ya yaptığı açıklamada, “8 Taliban mahkumu, Avustralya, Fransa ve ABD askerlerinin ölümünden sorumludur” dedi.

Afganistan hükümetinin müzakere heyetinin bugün Katar'a gitmesi bekleniyordu. Fakat henüz açıklanmayan nedenlerle ertelendi. Taliban'ın 5 bin mahkumunun serbest bırakılmasıyla birlikte 40 yıldır süren savaşın bitmesi için gözler Doha'ya çevrildi. Afgan yetkililere göre, Taliban ile Afganistan hükümetinin yüz yüze müzakere masasına oturması için şartlar tamamlandı.

Sultan Faizy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.