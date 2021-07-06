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Afgan komutan: 'ABD birlikleri Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk etti'

Afgan komutan: 'ABD birlikleri Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk etti'
Afgan komutan: 'ABD birlikleri Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk etti'

Afganistan’ın başkenti Kabil’in 50 kilometre kuzeyinde bulunan Bagram Hava Üssü'nün yeni komutanı Asadullah Kohistani, ABD birliklerinin üssü kimseye haber vermeden sessizce boşalttığını söyledi.

Afgan komutan: 'ABD birlikleri Bagram Hava Üssü'nü sessizce terk etti' - Tıkla İzle

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında ülkedeki tahliye çalışmalarına devam eden ABD ve NATO birlikleri, ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü Bagram'ı 2 Temmuz Cuma günü boşalttı.

Bagram Hava Üssü'nün yeni Afgan komutanı Asadullah Kohistani, ABD ordusunun Afganistan'daki kilit üssünü yerel saatle 03.00'te Afganlara haber vermeden terk ettiğini, Afgan ordusunun durumu saatler sonra öğrendiğini ifade etti. Kohistani, “Amerikalıların Bagram'dan ayrıldığına dair bazı söylentiler duyduk ve nihayet saat 07.00'de Bagram'dan ayrıldıklarını doğrulandık" dedi.

Kohistani, askerlerin 10 binlerce şişe su, enerji içeceği ve hazır gıda ile yüzlerce sivil ve zırhlı aracı da geride bıraktığını belirtti. ABD ve NATO'nun Afganistan'daki 20 yıllık varlığının takdir edildiğini, ancak artık Afganların adım atmasının zamanının geldiğini söyleyen Kohistan, "Sorunumuzu çözmeliyiz. Ülkemizi güvence altına almalı ve ülkemizi bir kez daha kendi ellerimizle inşa etmeliyiz” şeklinde konuştu. Kohistani, Afgan ordusunun Taliban'a karşı üssü elinde tutabilecek gücünün olduğunu vurguladı. Taliban çatışma bölgelerindeki ileryişi hızlı bir şekilde sürdürürken, Kohistani Afgan ordusunun stratejisini stratejik bölgelere odaklanmak için değiştirdiğini söyledi. Kohistani, Taliban'ın kontrolüne geçen bölgelerinde önümüzdeki günlerde geri alacağını ifade etti.

Afgan askerleri, sessizce giden ABD birliklerine tepkili

ABD birliklerinin hava üssünden sessiz bir şekilde ayrılışına bölgedeki Afgan askerleri de tepki gösterdi. Yalnızca isminin kullanılmasını isteyen hava üssünde görevli Afgan asker Naematullah, "Bir gecede, dışarıda devriye gezen Afgan askerlerine haber vermeden yaptıkları ayrılışla 20 yılın tüm iyi niyetini kaybettiler" ifadelerini kullandı.

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