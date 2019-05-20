Afgan meclisinde bıçaklı milletvekili

Afganistan Meclisi, yeni meclis başkanı seçimi sırasında birbirine girdi. Ekim ayında yapılan genel seçimlerin ardından meclis başkanını seçmek üzere bugün ilk kez toplanan mecliste bıçaklı kavga dehşeti yaşandı. Meclis başkanlığı için yapılan oylamanın ardından tansiyonun bir anda yükseldiği mecliste, bir milletvekili elindeki bıçak ile muhalif milletvekillerine doğru koştu. Bıçaklı vekil, araya diğer milletvekilleri ve güvenlik görevlilerinin girmesi ile durdurulabildi.

Meclis başkanı adayı olan Mir Rahman Rahmani, çoğunluğu elde edemedi. Ancak destekçileri tarafından meclis başkanı ilan edildi. Muhalefet ise Rahmani'nin meclis başkanlığını kabul etmeyeceklerini açıkladı.