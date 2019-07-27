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Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu otelin odasında ölü bulundu

Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu otelin odasında ölü bulundu
Afgan uyruklu şahıs sahip olduğu otelin odasında ölü bulundu

Fatih'te Afgan uyruklu bir şahıs sahibi olduğu otelin odasında elleri ve ayakları bağlanmış şekilde ölü bulundu.

Olay, Fatih Mimar Kemaleddin Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Otelin sahibi olduğu öğrenilen Afgan uyruklu Abdülsamih E. (62) isimli şahıstan uzun süre haber alınmamasının ardından, otel çalışanları saat 14.00 sularında şahsın kaldığı odaya gitti. Abdülsamih E.'nin birinci katta kaldığı odaya giden çalışanlar patronlarının elleri ve ayakları bağlanmış cesediyle karşılaştı. 

Cenaze Adlı Tıpa kaldırıldı 

Olayın ardından otel çalışanları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.  

Caner Sönmez - İrem Demir

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