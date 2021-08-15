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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim'

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim'
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim'

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi karşısında başkent Kabil’i terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” dedi.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığı aktarılmıştı.

Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim” dedi.


Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil'in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullanan Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” dedi.

“Yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu”

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu” ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

“Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya”

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, “Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok” dedi.

Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

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