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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeden ayrıldı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığı bildirildi.

Afganistan'ın 34 vilayetinden 31'ini ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Taliban Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükümet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıklarken, Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.

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