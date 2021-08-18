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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu açıklandı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu açıklandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, "Gani ve ailesi insani nedenlerle ülkeye kabul edildi“ ifadesini kullanarak haberi doğruladı.

Taliban'ın Afganistan yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti. Bugün ise, Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleştiği açıklandı. Haberi doğrulayan BAE Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, “Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani gerekçeler nedeniyle ülkeye kabul edildi” ifadelerini kullandı.

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