Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna bombalı saldırı: 10 ölü, 16 yaralı

Başkent Kabil'de Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh‘in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sözcüsü Rezwan Murad yaptığı açıklamada, “Teröristler, Saleh'e saldırı düzenledi, fakat Allah'ın lütfu ile başarısız oldular ve Sayın Saleh olaydan sağ çıktı ama bir iki koruması yaralandı“ ifadelerini kullandı. Afganistan Sağlık Bakanlığı, olay yerinde 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 16 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Afganistan üst düzey hükümet makamları sabah işe giderken ya da işten dönerken ‘güvenlik nedeniyle' trafiği durduruyor. Cumhurbaşkanı Saleh ise bu önlemin alınmasına rağmen bu sabah evden işe gittiği esnada Kabil'in 4. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı.

Olayı henüz üstlenen olmadı.

Sultan Faizy