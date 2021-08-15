Afganistan hükümet temsilcileri Katar'da Taliban'la görüşecek

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban daha sonra yaptığı açıklamada, yönetimi barışçıl bir şekilde devralmak istediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanlığı sarayında Afgan hükümet yetkilileri ile görüştüklerini belirtti.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu Afgan hükümetinden oluşan bir heyetin Katar'ın başkenti Doha'da Taliban liderleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede Afgan temsilciler ve Taliban liderlerinin güç değişimi sürecini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Doha'daki görüşmelere ABD'li yetkililer de katılacak.

Taliban'dan kadın hakları açıklaması

Kabil'e her yönden girdiğini duyuran Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenli geçiş sağlanabileceğini belirterek kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu. Taliban temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, kadın haklarına saygı gösterileceği ve kadınların eğitim almasına izin verileceği belirtildi. Taliban daha önceki uygulamaların aksine kadınların yalnız dolaşabileceğini, çalışabileceğini ve başörtü takmalarına izin verileceğini kaydetti.

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı.

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