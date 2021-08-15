Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah'tan Eşref Gani'ye: 'Eski Cumhurbaşkanı'

Taliban Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükümet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıklarken, Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gani'yi eleştiren Abdullah, açıklamasında Gani'nin ülkeden ayrıldığını doğruladı. Gani için “Eski Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanan Abdullah, “Gerçek şu ki, Eski Afgan Cumhurbaşkanının ülkeyi terk etmesi insanları ve ülkeyi kötü bir duruma düşürdü. Allah ondan hesap soracak ve Afganistan halkı da onu yargılayacaktır” ifadelerini kullandı.

Abdullah Abdullah, “Mevcut koşullar altında, sizden tek bir şey istiyorum. Barışı sürdürmeniz için Allah huzurunuzu koruma yeteneği verdi. Ülkenin savunma ve güvenlik güçlerinin güvenliğin sağlanmasında işbirliği yapmasını rica ediyorum. Halkın acılarının devam etmemesi, güvenlik durumunun bozulmaması, halkın can ve mal kayıplarına yol açmaması için, Taliban güçlerine şehre girmeden müzakerelere bir şans vermelerini talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

