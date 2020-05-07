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Afganistan Sağlık Bakanı Feroz, koronaya yakalandı

Afganistan Sağlık Bakanı Feroz, koronaya yakalandı
Afganistan Sağlık Bakanı Feroz, koronaya yakalandı

Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz’a yapılan korona test sonucu pozitif çıktı.

Korona salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Afganistan Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz'dan kötü haber geldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, yaptığı açıklamada Feroz'un korona virüs testinin pozitif çıktığını duyururken, “Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz birkaç gündür karantinada” ifadelerini kullandı.
Mayar, bakanın durumunun iyi olduğunu, Feroz'un evinde karantina altında olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı, sosyal medyada son paylaşımı ise Pazar günü yaptı.
Öte yanda Afganistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 3 bin 563'e, hayatını kaybedenler ise 106'ya ulaştı.

Sultan Faizy
 

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