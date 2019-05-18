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Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midili Adası’na gitmek isteyen 30 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ayvalık Jandarma İlçe Komutanlığı bünyesindeki Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı timler tarafından ekipler hemen harekete geçerek aralarında 7 erkek, 9 kadın ve 14 çocuk olmak üzere 30 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenleri yönlendiren A.H.H. isimli bir organizatörü kıskıvrak ele geçirdi. 

Küçükköy Karakol Komutanlığı'na getirilen 30 göçmene yiyecek, içecek, giyim eşyası ve tıbbi malzemeler gibi insani yardımlar yapan jandarma ekipleri, organizatör A.H.H.'yi ise gözaltına aldı.
Yakalanan göçmenler ile organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.  

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