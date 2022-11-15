Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde, geçtiğimiz hafta Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, yapılan incelemede bir kişinin domuz bağı ile bağlandıktan sonra boğularak, 4 kişinin ise bıçakla öldürüldükleri anlaşıldı. Boğularak öldürülen kişinin Asadullah Rahimy, bıçaklananların ise Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi olduğu belirlendi.

İncelemeler sürüyor

Savcılık, cinayeti çözmek için ölen 5 kişi ile şüpheli arasındaki, ölen kişilerin Türkiye'de bulundukları zaman aralığında kimlerle ilişkide bulunduklarının tespiti için HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Cinayetin bir kişi mi yoksa birden fazla kişi tarafından mı işlendiği konusunda çalışmalar sürerken, evde bulunan tüm delici ve kesici aletler ile ölen kişilere ait eşyalar da detaylı inceleme yapılması için kriminal laboratuvara gönderildi.

Ahmet Furkan Gülap

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