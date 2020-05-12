Afganistan'da 2 ayrı terör saldırısı: Toplam 37 ölü

Afganistan'da cenaze törenine saldırı: 24 ölü
Afganistan'ın Nangarhar ilinde bir polis komutanının cenaze törenine yönelik saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Nangarhar iline bağlı Kuzkunar ilçesinde bir cenaze törenine saldırı düzenlendi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Vali Sözcüsü Ataullah Khogyani, "Yerel polis komutanı Sheikh Akram'ın cenaze törenine katılanlar hedef alındı. Cenaze törenine katılan 24 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Hayatını kaybedenler arasında il şura meclisi üyesinin de bulunduğu öğrenildi.
Afganistan'da hastane saldırısında can kaybı 13'e yükseldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastaneye gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in 13. bölgesinde bir hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar hastaneye girerek etrafa ateş açmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan, olaya ilişkin açıklamasında ikisi bebek 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.