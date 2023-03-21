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Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi.

Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badakhshan eyaletinde yer alan Jurm'un 40 kilometre güneydoğusunda yaklaşık 188 kilometre derinlikte 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Afganistan'ın dışında Pakistan ve Hindistan'dan da hissedildiği belirtildi. Pakistan'ın başkenti İslamabad, Lahor ve birçok kentinde hissedilen depremin en az 30 saniye sürdüğü belirtildi. Pakistan'da çok sayıda kişi kendini sokağa attı.

Depremde herhangi bir can ve mal kaybı henüz bildirilmedi.

Abid Mazhar
 

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