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Afganistan'da Afgan polisi ile Taliban arasında çatışma: 15 ölü

Afganistan'da Afgan polisi ile Taliban arasında çatışma: 15 ölü
Afganistan'da Afgan polisi ile Taliban arasında çatışma: 15 ölü

Afganistan'ın Takhar ilinde Afgan polisi ile Taliban arasında çıkan çatışma sonucu 15 Taliban militanı öldürüldü.

Afganistan'ın Takhar ilinin Farkhar ilçesinde Afgan polisi ile Taliban militanları arasında çatışma çıktı. Takhar Emniyet Müdürü Sayed Merajuddin, "40'a yakın Taliban militanı Farkhar ilçesinin Mashtan köyünde halktan para toplamaya çalıştı. Bize ihbar geldikten sonra yerel kuvvetlerle birlikte harekete geçerek bölgeyi sardık. Ancak Taliban tepki göstererek bizimle çatışmaya girdi" dedi.

Merajuddin, "Çatışma sonucu 15 Taliban militanı öldü, 5'i yaralandı ve 6'sı sağ olarak yakalandı. Birkaçı ise kaçtı" ifadelerini kullandı.

Yerel makamlara göre son 1 ay içerisinde Taliban ile çatışmalarda 100'den fazla polis hayatını kaybetti ve yaralandı.

Sultan Faizy
 

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