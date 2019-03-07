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Afganistan'da anma töreninde saldırı: 5 ölü, 28 yaralı

Afganistan'da anma töreninde saldırı: 5 ölü, 28 yaralı
Afganistan'da anma töreninde saldırı: 5 ölü, 28 yaralı

Afganistan'da Hazara lideri Abdul Ali Mazari’yi anma töreni sırasında düzenlenen roketli saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Afganistan’da anma töreninde saldırı: 5 ölü, 28 yaralı - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin 24. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma töreni sırasında havan topu ve roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, roket saldırısının tören alanı yakınındaki bir evden düzenlendiğini ve evin polis tarafından abluka altına alındığını açıkladı.

Anma törenine katılanlar arasında Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve birçok siyasetçinin bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.  

Sultan Faizy

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