Afganistan'da art arda patlama: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'da asker ve sivillerin hedef alındığı iki patlama gerçekleştirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın Belh şehrinde askeri üssün yanında bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 6 askerin hayatını kaybettiği ve 3 askerin yaralandığı olayın ardından Host şehrinde yol kenarında bir saksıya yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı. Patlamaları ise henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan 24 Aralık'ta Afganistan'ın kuzeyindeki Belh şehrinde Taliban'ın hükümet kontrol noktasına düzenlediği saldırı sonucu ise 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Taliban militanlarının saldırısı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırı sonucu en az 20 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.