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Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında roketli saldırı: 10 yaralı

Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında roketli saldırı: 10 yaralı
Afganistan'da bağımsızlık günü kutlamalarında roketli saldırı: 10 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 101’inci bağımsızlık günü kutlamaları sırasında diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgeye yönelik düzenlenen roketli saldırıda 10 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Afganistan'ın 101'inci bağımsızlık gününde, başkent Kabil'deki diplomatik bölgeye roketli saldırı düzenlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tariq Aryan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Roketler, Kabil'in 8. (şehrin doğusu) ve 17. (şehrin kuzeyi) bölgelerinden iki araçtan ateşlendi” dedi. Ateşlenen 14 roketin sivil bölgelerine ve evlere isabet ettiğini söyleyen Aryan, “Maalesef olaylarda 4'ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 10 sivil yaralandı. İki zanlı ise şehrin 17. bölgesinde tutuklandı” diye konuştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sultan Faizy
 

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