İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'da barış her an sağlanabilir

Afganistan'da barış her an sağlanabilir
Afganistan'da barış her an sağlanabilir

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinden istenildiği gibi devam ettiğini duyurdu.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da bir süredir ABD, Almanya ve Katar'ın çabalarıyla devam ettirilen barış görüşmeleri hakkında açıklama yapan ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, gidişattan memnun olduklarını ifade etti.

Özel temsilci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Afganistan özel temsilciliği görevini devir aldığımdan beri en verimli görüşmeyi bugün tamamlayarak bir sonraki aşama için anlaştık. Müzakere ekibi ve teknik destek grupları tamamlandı. İslamabad'a uğradıktan sonra Doha'ya varacağım. Eğer Taliban, Doha'da kendi payına düşeni yaparsa biz de bizim payımıza düşeni yapacak ve üzerinde çalıştığımız anlaşmayı tamamlayacağız” diyerek sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Halilzad, Afganistan'da 18 yıldır devam eden iç savaşa bir son vermek adına son 1 yıldır, Afgan hükümeti ve Taliban arasında düzenlenen barış görüşmelerinin 8'incisine aracılık edecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.