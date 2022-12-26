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Afganistan'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 2 yaralı

Afganistan'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 2 yaralı
Afganistan'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 2 yaralı

 Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu aralarında Badakhshan Güvenlik Komutanı Abdul Haq Abu Omar'ın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Afganistan'da bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 2 yaralı - Tıkla İzle

Afganistan'ın Badakhshan vilayetindeki Faizabad kentinde bulunan Güvenlik Komutanlığı binası yakınında patlama meydana geldi. Taliban İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu aralarında Badakhshan Güvenlik Komutanı Abdul Haq Abu Omar'ın da bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık, konuyla ilgili 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Sultan Faizy
 

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