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Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Afganistan’ın Gazni kentinde istihbarat birimine bombalı araçla düzenlenen saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Gazni şehrinde bulunan istihbarat birimine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Wahidullah Mayar, 4'ü sivil 8'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 179 kişinin de yaralandığını ifade etti. Yaralananların çevredeki hastanelere kaldırıldığı olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi. 

Öte yandan, saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban militanlarının geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlediği saldırılarda 268 Afgan gücü ve 66 sivil hayatını kaybetmişti.  

Sultan Faizy

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