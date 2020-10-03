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Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 14 ölü

Afganistan’da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Afganistan’da bombalı saldırı: 14 ölü - Tıkla İzle

Afganistan'ın Nangarhar ilinin Shinwar ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü aracın kaymakamlık binası yakınlarında infilak ettirilmesi sonucu 14 kişiyi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. İl Şura Meclisin Üyesi Obaidullah Shinwari, ölenlerin 8'inin sivil olduğunu söyledi. Nangarhar Valilik Sözcüsü Attaullah Khogyani “Patlamanın ardından birkaç saldırgan kaymakamlık binasına girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından öldürüldü” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sultan Faizy

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