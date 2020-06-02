Afganistan'da camide intihar saldırısı: 3 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Wazir Akbar Khan Camisi'nde yerel saatle 19.25 sıralarında bir canlı bomba kendini patlattı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan yaptığı açıklamada, "Saat 19.25'te bir intihar bombacısı Wazir Akbar Khan Camisi'nde kendini patlattı ve 3 sivil vatandaşı yaraladı" ifadelerini kullandı. Görgü tanıklarına göre patlama, akşam namazından sonra namaz kılanların camiden çıktığı sırada gerçekleşti. Yaralananlar arasında cami imamı Ayaz Niyazi'nin de bulunduğu belirtildi.

Sultan Faizy

