İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı - Tıkla İzle

Afganistan'da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Balkh vilayetinde de bombalı saldırılar düzenlendi
Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sultan Faizy

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.