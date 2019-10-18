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Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama

Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama
Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62’ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide bomba patladı. Camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Nangarhar valisi Attaullah Khogyani, caminin içerisine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcının olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle caminin tavanının çöktüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı caminin tamamen yıkıldığını, cesetlerin enkazın altından çıkarılmaya çalışıldığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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