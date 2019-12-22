İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'da Cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan sonuçlara itiraz

Afganistan'da Cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan sonuçlara itiraz
Afganistan'da Cumhurbaşkanı adayı Abdullah'tan sonuçlara itiraz

Afganistan'da Eylül ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Abdullah Abdullah, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdullah Abdullah, seçimin resmi olmayan sonuçlarının “hileli ve kabul edilemez” olduğunu belirterek sonuçlara itiraz etti. Abdullah'ın seçim kampanyasını yürüten ekip tarafından yapılan açıklamada, “Ekibimiz seçim sürecinin şeffaf olması ve gerçek oylarla sahte oyların ayrılmasıyla mücadele etme konusunda kararlı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada aynı zamanda bugün yapılacak bir toplantıda atılacak bir sonraki adımın ne olacağına karar verileceği kaydedildi.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hawa Alam Nuristani bugün yaptığı basın açıklamasında, seçimlerde görevde bulunan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50.64 oy oranıyla birinci ve Abdullah Abdullah'ın yüzde 39.52 oy oranıyla ikinci olduğu, Hizb-e-İslami partisi lideri Gulbuddin Hekmatyar'ın ise oyların yüzde 3.85'ini alarak üçüncü sırada yer aldığını açıklanmıştı.

Anket sonuçlarına göre 9.4 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde, Nuristani'ye göre kullanılan oy sayısı 2.7 milyonken, 1.9 milyon oy geçersiz sayıldı. Seçim Komisyonu Başkanı Nuristani sonuçların açıklanmasının ardından adayların seçimlere üç gün içinde itiraz edebileceği açıklamasını yapmıştı.

Afganistan'da Taliban rejiminin 2001'de devrilmesinden bu yana 4. kez yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimin resmi sonuçlarının, 19 Ocak 2020'de açıklanması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.