Afganistan'da geçiş hükümetine Eski Afgan Bakan Celali'nin başkanlık etmesi bekleniyor

Afganistan'ın 34 vilayetinden 31 vilayetini ele geçiren Taliban, Kabil'i kuşattı. Taliban Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükümet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Bu sırada, Taliban liderliğindeki geçici hükümete başkanlık etmesi beklenen isim açıklandı. Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği kaydedildi.

Mevcut İçişleri Bakanı Abdul Sattar Mirzakwal, Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edileceğini açıklamıştı.