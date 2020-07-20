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Afganistan'da intihar saldırısı: 8 ölü, 9 yaralı

Afganistan'da intihar saldırısı: 8 ölü, 9 yaralı
Afganistan'da intihar saldırısı: 8 ölü, 9 yaralı

Afganistan’da Taliban, Afgan ordusuna ait konvoya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, 9 asker yaralandı.

Afganistan'ın Wardak kentinde Taliban tarafından Afgan ordusuna ait konvoya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8 asker hayatını kaybederken, 9 asker yaralandı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Taliban üyesi saldırgan bomba yüklü bir kamyon ile Afgan ordusu konvoyuna intihar saldırısı düzenledi” denildi.

Taliban yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendi. Açıklamada, “Komando güçlerine ait konvoy Gazni vilayetinden görevden döndüğü sırada Sayed Abad ilçesindeki Shaniz bölgesinde hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

Sultan Faizy
 

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