İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi

Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi
Afganistan'da korona virüsü vakası 5'e yükseldi

Afganistan’da bir kişide daha korona virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısı 5’e yükseldi.

Afganistan Sağlık Bakanı Sözcüsü Dr. Wahid Mayar, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinde ilk vakanın ortaya çıktığını, böylelikle ülkede vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Samangan'daki ilk vakanın birkaç gün önce İran'dan dönen bir kişide görüldüğü ve karantina altına alındığı duyuruldu. Hastalığın ortaya çıktığı 24 Şubat'tan bu yana en az 10 kişinin ise korona virüs şüphesiyle karantinaya alındığı ve testlerinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.