İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'da Laghman Valisi Yarmal'ın konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'da Laghman Valisi Yarmal'ın konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü
Afganistan'da Laghman Valisi Yarmal'ın konvoyuna bombalı saldırı: 8 ölü

Afganistan'dan Laghman kentinde Vali Rahmatullah Yarmal'ın konvoyuna gerçekleştirilen saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Laghman kentinin Sultan Ghazi Baba bölgesinde bir intihar bombacısı, Laghman Valisi Rahmatullah Yarmal'ın konvoyuna bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının Vali Yarmal'ın evinden ofisine geçtiği sırada düzenlendiğini belirtildi. Saldırıda 4'ü vali koruması olmak üzere 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian saldırıyı doğrulayarak, "Olay yerel saatle 09.50 sıralarında gerçekleşti ve 4'ü vali korumaları olmak üzere 8 kişi şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Sultan Faizy
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.