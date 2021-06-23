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Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı

Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı
Afganistan'da mayın patlaması: 5 ölü, 18 yaralı

Afganistan'ın Kandahar ilinde yol yerleştirilen mayının, sivilleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Afganistan'ın güney ili Kandahar'da daha önce yol kenarına yerleştirilen bir mayın, gece saatlerinde sivilleri taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak etti. Kandahar Valiliği Sözcüsü Baheer Ahmadi, Maiwand ilçesinin Kaj Karez bölgesinde gerçekleştirilen saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "5 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralımız var.

Ölü ve yaralılar arasında çocuk ve kadınlar da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, otobüsün varış noktasının başkent Kabil olduğu belirtildi.

Öte yandan Miwand, son birkaç haftadır hükümet güçleri ile Taliban militanları arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.

Sultan Faizy
 

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