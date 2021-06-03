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Afganistan'da minibüsün geçişi sırasında mayın patladı

Afganistan'da minibüsün geçişi sırasında mayın patladı
Afganistan'da minibüsün geçişi sırasında mayın patladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüsün geçişi sırasında önceden yerleştirilen mayınının patlaması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Afganistan'da minibüsün geçişi sırasında mayın patladı - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de görevli Polis Sözcüsü Ferdaus Faramarz, yerel saatle 13.45'te sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında yola önceden döşenen mayın patladığını açıkladı. Faramarz, 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de Salı gecesi gerçekleştirilen bombalı saldırıda 10 sivil yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Afganistan'da ABD başta olmak üzere yabancı güçlerin ülkeden çekileceğini açıklamasının ardından şiddet olayları giderek arttı. ABD'nin geri çekilme sürecinin 1 Mayıs'ta resmi olarak başlamasıyla Taliban, ilçe merkezlerine, askeri üslere ve kontrol noktalarına yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, son haftalarda on binlerce Afgan da yerinden edildi.

Sultan Faizy
 

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