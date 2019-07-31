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Afganistan'da patlama! En az 34 kişi öldü, 17 yaralı

Afganistan'da patlama! En az 34 kişi öldü, 17 yaralı
Afganistan'da patlama! En az 34 kişi öldü, 17 yaralı

Afganistan’da Taliban’ın yol kenarına tuzakladığı bomba, sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında patladı. Olayda en az 34 sivil hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Herat-Kandahar otoyolu kenarına kurulan bombalı tuzak, sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında infilak etti. Patlamada çoğu kadın ve çocuk 34 yolcu hayatını kaybederken, 17 yolcu ise yaralandı.
Patlama, Herat kentinden Kandahar'a giden yolcu dolu otobüs Ferah ilinin Ab Khorma bölgesinde seyir halinde olduğu sırada gerçekleşti.

Yerel yetkilikler, “Taliban tarafından yol kenarına yerleştirilen bir bomba, Herat-Kandahar otoyolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsüne isabet etti” dedi. 

Ferah Valiliği sözcüsü Farooq Barakzai, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve tamamının sivil olduğunu açıkladı. 

Taliban'dan patlamayla ilgili herhangi bir açıklama henüz gelmedi.  

Sultan Faizy
 

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