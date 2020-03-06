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Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene saldırı

Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene saldırı
Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah’ın da aralarında bulunduğu törene düzenlenen saldırıda 18 kişi yaralandı.

Afganistan'da siyasi liderlerin katıldığı törene saldırı - Tıkla İzle

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Olayda 18 kişi yaralanırken, törene katılanlar tahliye edildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi bir binadan ateş açıldığını ifade ederek siyasilerin güvenli bir alana alındığını ifade etti. Bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

Dr. Abdullah'ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Sultan Faizy
 

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