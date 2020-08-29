İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 160'a yükseldi

Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 160'a yükseldi
Afganistan'daki sel felaketinde can kaybı 160'a yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 160’a, yaralı sayısı 250’ye yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde 3 gün önce yerel saatle 02.00'de meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Afgan hükümeti, toplam 13 ilde ölü sayısının 160'a, yaralı sayısının 250'ye yükseldiğini kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 15 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı, Afgan güvenlik güçlerinin kurtarma çalışmalarına yardım ettiğini ve yardım dağıttığını aktardı.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.