Afganistan'daki terör saldırısında 1'i çocuk 3 İngiliz hayatını kaybetti

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 90 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, terör saldırısında 1'i çocuk olmak üzere 3 İngiltere vatandaşının hayatı kaybettiğini, 2 İngiltere vatandaşının da yaralandığı açıkladı.

Tahliye uçuşunu bekliyorlardı

Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden 3 kişinin farklı aileden olduğu ve hepsinin Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra tahliye uçuşunu bekledikleri belirtildi. Saldırıda 2 İngiltere vatandaşının yaralandığı belirtilirken, yaralılardan 1'inin askeri sağlık görevlileri tarafından tedavi edilerek İngiltere'ye tahliye edileceği belirtildi. Diğer yaralının ise İngiliz bir aile ile bağlantısı olan Afgan bir çocuk olduğu ve Kabil'deki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

“Onlar masum insanlardı”

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada, terör saldırısında 3 İngiltere vatandaşının hayatı kaybetmesi ve 2 vatandaşın da yaralanması üzerine "derinden üzüntülü" olduğunu belirtti. Raab, "Onlar masum insanlardı ve sevdiklerini Birleşik Krallık'ta güvenliğe kavuşturmaya çalışırken korkak teröristler tarafından öldürülmeleri bir trajedi oldu" dedi.

“Asla teröristlere boyun eğmeyeceğiz”

Raab, "Dünkü alçak saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu tehlikelerin altını çiziyor" ifadelerini kullanarak, "İnsanları tahliye etmek için neden elimizden gelen her şeyi yaptığımızı da pekiştiriyor" dedi.

Raab, hayatını kaybedenlerin ailelerine konsolosluk desteği sunulduğunu söyleyerek, "İhtiyaç anında bize bakanlara sırtımızı dönmeyeceğiz ve asla teröristlere boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Aylin Albayrak