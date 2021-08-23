Afganistan'daki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor

Afganistan'da çeşitli ülkelerin tahliye işlemleri devam ederken Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de Kabil'de bulunan havalimanında çeşitli ülkelerin askerleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Havalimanı önünde gergin bekleyiş zaman zaman da olaylar yaşanırken Türk askeri tahliye edileceklerin belgelerini, izinlerini kontrol ediyor.

Sahada görev yapan Türk askerlerinin yanı sıra “Ankara” adı verilen karargah binasında ise Türk askeri tahliyeleri koordine ediyor.

Ankara adlı karargah binasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Türk askeri, havalimanı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiriyor.

Öte yandan Türk askeri görev alanı içerisinde bulunan Afgan halkının temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Havaalanı içerisinde çadır kurarak tahliye edilmeyi bekleyen Afganlara su ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyor.