İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Afganistan'daki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor

Afganistan'daki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor
Afganistan'daki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda görev alan Türk askeri, saha görevinin yanı sıra “Ankara” adlı karargah binasında da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Afganistan’daki Türk askeri çalışmalarını “Ankara” karargahından sürdürüyor - Tıkla İzle

Afganistan'da çeşitli ülkelerin tahliye işlemleri devam ederken Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de Kabil'de bulunan havalimanında çeşitli ülkelerin askerleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Havalimanı önünde gergin bekleyiş zaman zaman da olaylar yaşanırken Türk askeri tahliye edileceklerin belgelerini, izinlerini kontrol ediyor.

Sahada görev yapan Türk askerlerinin yanı sıra “Ankara” adı verilen karargah binasında ise Türk askeri tahliyeleri koordine ediyor.

Ankara adlı karargah binasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Türk askeri, havalimanı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları da değerlendiriyor.

Öte yandan Türk askeri görev alanı içerisinde bulunan Afgan halkının temel ihtiyaçlarını da karşılıyor. Havaalanı içerisinde çadır kurarak tahliye edilmeyi bekleyen Afganlara su ve gıda dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.