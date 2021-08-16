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Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü

Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü
Afganistan'dan kaçmaya çalışanlar Kabil havaalanında izdihama neden oldu: En az 5 ölü

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken, tahliyeler sırasında yüzlerce kişinin uçağa binmeye çalışması nedeniyle çıkan izdihamda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu.

Görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce kişinin Afganistan'ın başkenti Kabil'den ayrılan uçaklara zorla girmeye çalıştığı ve Kabil havaalanında çıkan izdihamda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedenlerinin bir araca götürüldüğünü gördüğünü belirten görgü tanıkları, kurbanların bir silahla vurularak mı yoksa izdihamda mı öldürüldüğünün net olmadığını kaydetti.

Ayrıca ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada ve görgü tanıklarının ifadelerinde, havaalanından sorumlu ABD askerlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığı ifade edildi.

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